25.09.2019
18:37
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Светская хроника

Новая добыча Афанасия Максимова

Политик и бизнесмен Афанасий Максимов, как знатный охотник и рыболов, любит похвалиться своей добычей в соцсетях.

Фотографии Афанасия Николаевича с его трофеями всегда вызывают интерес. И это неудивительно: не каждый якутянин вживую видел медведя или лося.

Сегодня Максимов выложил в соцсетях новый улов: карасей, настолько гигантских, будто они сошли с картины Чикачева «Мечта».

Источник: https://www.instagram.com/p/B20x2oLI6aT/ https://www.instagram.com/p/BgyJbUSF5_w/ https://www.instagram.com/p/BxDpgQyncvC/ https://www.instagram.com/p/ByUQRLYIbg9/
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