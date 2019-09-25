25.09.2019
18:37
239
Светская хроника
Новая добыча Афанасия Максимова
Политик и бизнесмен Афанасий Максимов, как знатный охотник и рыболов, любит похвалиться своей добычей в соцсетях.
Фотографии Афанасия Николаевича с его трофеями всегда вызывают интерес. И это неудивительно: не каждый якутянин вживую видел медведя или лося.
Сегодня Максимов выложил в соцсетях новый улов: карасей, настолько гигантских, будто они сошли с картины Чикачева «Мечта».
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
25.09.2019
0
25.09.2019
34
25.09.2019
100
25.09.2019
53
25.09.2019
212
25.09.2019
301
25.09.2019
78
25.09.2019
90
25.09.2019
84
25.09.2019
122
25.09.2019
107
25.09.2019
222
25.09.2019
104
25.09.2019
167
25.09.2019
130
25.09.2019
157
25.09.2019
150
25.09.2019
152
25.09.2019
111
25.09.2019
148
25.09.2019
145
25.09.2019
729
25.09.2019
1299
25.09.2019
234
25.09.2019
117
25.09.2019
247
25.09.2019
145
25.09.2019
247
25.09.2019
5161
25.09.2019
398
25.09.2019
267
25.09.2019
179
25.09.2019
166
25.09.2019
599
25.09.2019
1416
25.09.2019
2956
25.09.2019
1444
25.09.2019
261
25.09.2019
156
25.09.2019
605
25.09.2019
133
25.09.2019
1178
25.09.2019
1120
25.09.2019
2997
24.09.2019
185
24.09.2019
201
24.09.2019
219
24.09.2019
259
24.09.2019
279
24.09.2019
173
24.09.2019
305
24.09.2019
134
24.09.2019
214
24.09.2019
207
24.09.2019
232
24.09.2019
235
24.09.2019
159
24.09.2019
222
ТОП НОВОСТИ
24.09.2019
12903
23.09.2019
11264
20.09.2019
10610
20.09.2019
9703
20.09.2019
7786
22.09.2019
6765
25.09.2019
6152
19.09.2019
5888
22.09.2019
5250