Новая добыча Афанасия Максимова

Политик и бизнесмен Афанасий Максимов, как знатный охотник и рыболов, любит похвалиться своей добычей в соцсетях.

Фотографии Афанасия Николаевича с его трофеями всегда вызывают интерес. И это неудивительно: не каждый якутянин вживую видел медведя или лося.

Сегодня Максимов выложил в соцсетях новый улов: карасей, настолько гигантских, будто они сошли с картины Чикачева «Мечта».