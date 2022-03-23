Новая баня откроется в Якутске в этом году

В Якутске появится общественный банно-оздоровительный комплекс

Сегодня, 23 марта глава города Якутска Евгений Григорьев проверил ход реконструкции общественной бани города Якутска, расположенный в микрорайоне Марха на Маганском тракте 2 км., в здании бывшего торгового центра «Факел».

По информации концессионера ООО «БизнесИнфо», на сегодня строительно-монтажные работы по реконструкции здания ТЦ «Факел» в банно-оздоровительный комплекс завершены на 90%. Плановая дата ввода объекта – 3 квартал 2022 года

Глава города Якутска Евгений Григорьев отметил, что концессионер — ООО «БизнесИнфо» проводит реконструкцию здания исключительно за свой счет, а после ввода объекта в эксплуатацию будет оказывать социально-бытовые услуги, предоставлять отдельным категориям жителей города социально-бытовые услуги на особых условиях.

«По условиям Соглашения между Окружной администрацией Якутска и концессионером, после ввода объекта «БизнесИнфо» обязан за счет собственных средств и без возмещения из городского бюджета предоставлять социально-бытовые услуги – помывка в бане продолжительностью не менее 2 часов ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, ветеранам тыла, детям до 7 лет», — сказал Евгений Григорьев.

Отметим, в мае 2020 года концессионер ООО «БизнесИнфо» с частной инициативой обратилась главе города Якутска с инвестиционным предложением по реализации данного проекта, в котором предложили за счет частных инвестиций и заемных средств реконструировать административное здание.

Концессионное соглашение реализации проекта «Общественный банно-оздоровительный комплекс» между Окружной администрацией г. Якутска и концессионером ООО «БизнесИнфо» было подписано 5 августа 2020 года.