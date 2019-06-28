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«Нова-С». Скорее жив, чем мертв

Как полтора года владельцы квартир и гаражных боксов не могут оформить недвижимость в собственность

Долгожданные ключи от квартир дольщики новостройки с улицы Тургенева, 10 и покупатели гаражей на нулевом этаже в том же доме получили в прошлом году, в январе. Жить бы и радоваться! Да не тут-то было. Полтора года прошло, а часть квартир и гаражных боксов так по сей день и не оформлена в собственность. И в этом совсем не их вина.

Квартиры заселены, отремонтированы и обставлены, почти все гаражные боксы используются. Но собственную недвижимость ее владельцы, перечислившие миллионы рублей компании-застройщику, не могут оформить на себя. Разберемся, чья вина в такой несправедливости.

Строительство жилого комплекса в квартале 23 г. Якутска вела московская фирма ООО «Компания Нова-С». В доме №10 на улице Тургенева, который считается четвертой очередью, расположено 70 квартир плюс на нулевом этаже – комфортные теплые гаражи. Срок окончания строительства в договорах долевого участия был прописан четко – IV квартал 2014 года. Фактически же дом был готов лишь в начале 2018-го.
Причиной несвоевременной сдачи и нарушением сроков строительства застройщик называет необходимость промораживания талых грунтов. Однако участники долевого строительства не согласны с доводами представителей компании.

«НОВА-С»: квартиры и гаражи есть, собственности нет

Жилой комплекс «Нова-С», что расположен на пересечении улиц Петровского и Лермонтова, на картинке выглядит очень свежо и ярко.
Застройщики Олег МАТВЕЕВ и Людмила РАЖНОВА взялись за серьезное и нужное дело: снесли и расселили целый район старых одноэтажных строений.
Как обычно бывает, при сносе одного из бараков попалась семья, заявившая высокие требования: вместо одной комнатушки они потребовали две полноценные квартиры – для родителей и молодого поколения.
Сроки строительства поджимали, времени оставалось мало. В компании «Нова-С» решили, не откладывая дело в долгий ящик, строить второй и третий подъезды, а первый – лишь после сноса ветхого дома, где до последнего жили упрямцы.
Пошли суды. Спустя год семья получила, как и хотела, две квартиры в разных концах города, а строители в спешном порядке начали возведение первого подъезда. В землю под снесенным бараком воткнули сваи, не дав им «отстояться», на глазах начали расти этажи. Вдруг начались непредвиденные сюрпризы: новостройку «повело». Под любым старым деревянным строением образуется «чаша оттаивания», сваи в которой попросту «пляшут». По правилам строительства на вечной мерзлоте следовало год подождать, чтобы почва капитально проморозилась, сковала сваи. Нарушение технологии наказали как самих строителей, так и ни в чем неповинных будущих жильцов.

Гаражи оформлены договорами… инвестирования

Оттайка грунта – еще полбеды. Проблем добавило еще и то, что компания отправляла средства на другие счета. И доказательства тому имеются.

– На нулевом этаже расположены гаражи жильцов, за которые мы внесли немалые суммы, — говорит староста второго подъезда Артем ЯКОВЛЕВ. – Их владельцам и жильцам квартир, судившимся из-за просрочки, застройщик не выдает нужные документы. Как результат, мы не можем оформить их в собственность.

С гаражными боксами история крайне запутанная. С их покупателями «Нова-С» заключил договора инвестирования. Вы когда-нибудь слышали такой термин? Компания убедила, что все будет нормально, мол, такая форма договоров законна и с регистрацией в собственность не будет никаких проблем. Все получилось с точностью до наоборот. Договора инвестирования не обязательны для регистрации Росреестром. А значит, до тех пор, пока не будет заключен договор о переуступке прав, владельцем гаражных боксов будет являться компания «Нова-С».
А одна из дольщиц в третьем подъезде оказалась вообще в патовой ситуации. Женщина заключила договор на покупку трехкомнатной квартиры напрямую с застройщиком. Когда ей оставалось внести последние 500 тысяч, владельцы компании Матвеев и Ражнова в одностороннем порядке неожиданно расторгли договор. Квартиру ее продали другим покупателям, а первой покупательнице деньги не возвращаются. В результате женщина оказалась и без денег, и без квартиры.
Более того, имеются неопровержимые доказательства отправления денег с «Нова-С» в другую компанию – ООО «Северная слобода». Имеются письменные указания об оплате за счет другого лица. Менеджер по продажам компании «Нова-С» Михаил Лукьянович объяснил происхождение этих писем тем, что у «Нова-С» арестованы банковские счета из-за исполнительных производств судебных приставов и другой возможности погасить задолженность нет.
Судебные приставы выяснили, что компания «Нова-С» является учредителем (на данный момент) 7 фирм, решения суда не выполняет, не выплачивает суммы неустойки, хотя банкротом не признана.

Новый дом возводит «Алмазная корона Приполярья»

Жильцы дома на Тургенева, 10, которые подали в суд против компании «Нова-С» не могут получить по решению Якутского городского суда суммы неустойки. На все вопросы ответ один: денег нет.

Они живут как бы в своих и в то же время не своих квартирах, пользуются «не своими» гаражами и каждый день из своих окон видят, как напротив возводится 10-этажный 150-квартирный дом. Его ведет строительная компания, которая также принадлежит господам Матвееву и Ражновой. Называется она по-другому – «Алмазная корона Приполярья». Строит ее тот же коллектив, который строил предыдущие очереди комплекса «Нова-С».

На требования жильцов Тургенева, 10 выплатить по решению суда выигранные суммы, владельцы «Алмазной короны Приполярья» разводят руками: «Мы другая фирма, к «Нова-С» никакого отношения не имеем»…

С 1 июля 2019 года все российские застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов.
В Якутии официально две тысячи обманутых дольщиков. Изменения в законодательстве, защищающие их права, могут помочь в одном случае – если надзорные и правоохранительные органы не будут заниматься отписками, а будут следовать букве закона.
В эти дни против компании «Нова-С» ведется еще одна судебная тяжба. Судебный пристав подал в суд, чтобы арестовать имущество ООО «Угли Южного Алдана» – еще одной фирмы, учредителем которой была «Нова-С». За месяц до ареста «Нова-С» успел выйти из числа ее учредителей.
Работать на строительном рынке России трудно.
Но при чем здесь честные граждане – служащие, бюджетники, учителя, врачи, ученые, которые несли свои кровные, чтобы жить в нормальных условиях?
SakhaLife будет следить за ситуацией.

Источник: Юлия ХОДУЛОВА.
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