Ноу-хау в мире спорта! Якутянин изобрел «Лестницу Адама»

Житель из Чурапчинского улуса Якутии Адам ТАНЫКОВ изобрел спортивный тренажёр, который назвали «Лестница Адама».

«Такой многофункциональный тренажер очень полезен для всестороннего физического, морально-психологического развития не только ребенка, но для взрослого. На нем можно заниматься в разных его положениях: просто висящим на стене, а также поставив на ножки или поставив посередине и другое. Так называемая «Лестница Адама» способна задействовать и развивать весь мышечный корсет и даже мыслительный процесс человека. На ней можно оттачивать четкость попадания мяча в волейбольную корзину, да и много чего можно натренировать на ней, бывало, что дети с любого угла спортивного зала уверенно попадали в корзину», — считает чурапчинский «Кулибин».





Снаряд представляет собой лестницу, состоящую из двух вертикальных стоек со множеством перекладин. Стойки сделаны из трубы 80, шарниры из – 32, остальные трубы — 25. Подвешивается на стену. Можно использовать для тренировок взрослых и детей, как в домашних условиях, так и в спортзалах, лечения и реабилитации в кабинетах лечебной физкультуры.





Изобретатель тренажера — мастер спорта по вольной борьбе СССР, ветеран спорта, проживающий в селе Сылан Чурапчинского улуса Адам Таныков. После завершения обучения в пединституте города Павлодар в Казахстане работал учителем физкультуры. Впервые такой тренажер в деревянном исполнении сделал в 1981 году в селе Хадар. Затем в 1983-1984 годах в селе Ожулун сделал из металла. Сейчас, находясь на пенсии, улучшил свое изобретение.