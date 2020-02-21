Ноу-хау от певицы Дарьи Лавровой: Сольный концерт в 3D-формате!

В первый день весны, то есть 1 марта, в Доме дружбы народов им. А. Е. Кулаковского состоится сольный концерт певицы Дарьи Лавровой под названием «Ырыам Кыната».

Как заявила сама артистка, концерт будет необычным — с использованием новейших технологий в области света и дополнительных технических средств, которые позволят устроить настоящий 3D-концерт!

По словам директора концерта Луны Матаннаной, при входе в зрительный зал каждому гостю вечера будут выданы специальные очки, надев которые можно наблюдать шоу в 3-мерном формате.

Столь модное шоу поддержат друзья артистки — Айыылана Степанова, Алексей Винокуров, ансамбль якутских инструментов «Куо Саха», студия «Голос» и др.

Справки по телефону: 8 9142 709 398