21.02.2020
12:37
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Культура & Образование

Ноу-хау от певицы Дарьи Лавровой: Сольный концерт в 3D-формате!

В первый день весны, то есть 1 марта, в Доме дружбы народов им. А. Е. Кулаковского состоится сольный концерт певицы Дарьи Лавровой под названием «Ырыам Кыната».

Как заявила сама артистка, концерт будет необычным — с использованием новейших технологий в области света и дополнительных технических средств,  которые позволят устроить настоящий 3D-концерт! 

По словам директора концерта Луны Матаннаной, при входе в зрительный зал каждому гостю вечера будут выданы специальные очки, надев которые можно наблюдать шоу в 3-мерном формате. 

Столь модное шоу поддержат друзья артистки — Айыылана Степанова, Алексей Винокуров, ансамбль якутских инструментов «Куо Саха», студия «Голос» и др. 

Справки по телефону: 8 9142 709 398

Источник: На правах рекламы.
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