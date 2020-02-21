21.02.2020
12:37
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Культура & Образование
Ноу-хау от певицы Дарьи Лавровой: Сольный концерт в 3D-формате!
В первый день весны, то есть 1 марта, в Доме дружбы народов им. А. Е. Кулаковского состоится сольный концерт певицы Дарьи Лавровой под названием «Ырыам Кыната».
Как заявила сама артистка, концерт будет необычным — с использованием новейших технологий в области света и дополнительных технических средств, которые позволят устроить настоящий 3D-концерт!
По словам директора концерта Луны Матаннаной, при входе в зрительный зал каждому гостю вечера будут выданы специальные очки, надев которые можно наблюдать шоу в 3-мерном формате.
Столь модное шоу поддержат друзья артистки — Айыылана Степанова, Алексей Винокуров, ансамбль якутских инструментов «Куо Саха», студия «Голос» и др.
Справки по телефону: 8 9142 709 398
Источник: На правах рекламы.
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