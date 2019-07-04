«Ноу-хау» на трассе Лена

На федеральной трассе «Лена» продолжили нанесение шумовой разметки, начатое в 2017 году.

Дорожное «ноу-хау» представляет собой небольшое количество выпуклых полос объединенных в блоки, которые вызывают вибрацию при проезде по ним автомобиля. Специфические ощущения от наезда на шумовую разметку заставляют водителя уменьшить скорость движения и максимально сконцентрироваться.

В этом строительном сезоне федеральные дорожники планируют нанести шумовую разметку на 6 участках трассы «Лена»: пяти в Алданском районе и одном в Мегино — Кангаласском районе Республики Саха (Якутия) общей площадью более 90 м2.

Справка:

Автомобильная дорога А-360 «Лена» (Невер-Якутск), общая протяженность которой — 1157 км, проходит по территории двух районов Амурской области и четырем улусам Республики Саха (Якутия). Трасса находится в оперативном управлении подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Лена», в задачи которого входит организация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автодороги и искусственных сооружений, расположенных на ней.