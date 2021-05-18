Ноу-хау апробируют в Чурапчинском районе

В Чурапчинском улусе идет апробация нового проекта по обеспечению населения “Смарт-теплицами».

Вопросы трансформации деятельности Агентства по развитию сельского хозяйства Чурапчинского улуса рассмотрены на планерном совещании в онлайн-режиме главы улуса Андрея НОГОВИЦЫНА.

“С руководителем Агентства по развитию сельского хозяйства улуса Василием ХОМПОДОЕВЫМ на приеме у заместителя председателя правительства по вопросам сельского хозяйства Михаила НИКИФОРОВА мы рассказали о ходе работы Агентства. В частности, об апробации нового проекта по обеспечению населения “Смарт-теплицами”. Также на этой встрече также обсуждены вопросы предоставления крестьянским хозяйствам улуса льготного субсидирования через “Алмазэргиэнбанк”, вопросы лизингового приобретения техники сельскохозяйственного назначения хозяйствами и.т.д.”, — сообщил Андрей Ноговицын.

По его словам, в ближайшее время ожидается визит рабочей группы правительства в Чурапчинский улус. Зампред Михаил Никифоров отметил положительный опыт работы первого в республике Агентства по развитию сельского хозяйства на территории муниципального образования и подчеркнул, что распространение опыта работы на другие муниципальные районы республики придаст положительный эффект для сельского хозяйства.

Также на планерном совещании Андрей Ноговицын проинформировал о выплате жителям за поголовье скота 35 тысяч рублей.

Он отметил хороший темп работы подрядчика по строительству общежития по программе переселения людей с ветхого жилья в селе Телей, о продолжении в улусе обновленной и ставшей уже традиционной программы по развитию семейной экономики, об усилении мер по противодействии коронавирусной инфекции.

Кроме того, обсуждены вопросы вопросам усиления профилактики и противодействия распространению коронавирусной инфекции на территории улуса, усилению мер по ограничению и отмене массовых мероприятий в учреждениях и организациях улуса, готовности к пожароопасному сезону и реализации социальных программ, нацеленных на развитие семейной экономики, культурного досуга населения и т.д.