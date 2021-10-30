НОСТРОЙ прорабатывает вопрос об установлении и развитии российско-канадских отношений в сфере строительства

Об этом заявил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон ГЛУШКОВ на заседании рабочей группы по строительству и инфраструктуре Российско-Канадского Делового Совета (РКДС) в четверг, 28 октября. Мероприятие организовано Ванкуверским отделением Канадской деловой ассоциации в России и Евразии (CERBA) в преддверии пленарной сессии РКДС.

Онлайн-встреча прошла под руководством сопредседателей рабочей группы по строительству и инфраструктуре РКДС – координатора НОСТРОЙ по Дальневосточному федеральному округу Айхала ГАБЫШЕВА и руководителя Центра устойчивого развития (Университет Саймона Фрейзера, г. Ванкувер) Майкла ГЕЛЛЕРА. Всего к заседанию подключились порядка 65 человек из России и Канады. В их числе – исполнительный директор НОСТРОЙ Виктор ПРЯДЕИН и его заместитель Наталья ЖЕЛАНОВА.

Координатор мероприятия, директор Ванкуверского отделения Канадской деловой ассоциации в России и Евразии (CERBA) Татьяна ДОМИЛОВСКАЯ отметила, что благодаря участию в нем ведущих экспертов двух стран удастся выработать совместные решения, направленные на преодоление проблем, с которыми столкнулись северные регионы России и Канады в условиях изменения климата. Участников заседания также поприветствовал президент Канадской ассоциации вечной мерзлоты Лукас АРЕНСОН, который выступил модератором мероприятия.

Председатель Национального совета директоров CERBA Жиль БРЕТОН в своем выступлении сказал, что в 1965 году было положено начало сотрудничеству между Россией и Канадой по вопросам строительства в северных регионах обеих стран. За эти десятилетия сформировалась коммуникационная платформа, которая с учетом накопленного опыта и потенциала является хорошей основой для продолжения сотрудничества.

Антон Глушков отметил, что заседание рабочей группы имеет большое значение для России и Канады на фоне глобального изменения климата, оказывающего влияние на будущее арктических и северных территорий обеих стран.

«Особого внимания заслуживает рассмотрение вопросов городского планирования современных компактных городов северных территорий, гражданской инфраструктуры, внедрения новых технологий и материалов, а также методов возведения зданий и сооружений в условиях глобальных климатических изменений и сохранение экологического баланса. В этом плане для нас чрезвычайно важен успешный опыт Канады, накопленный в этих сферах. Обсуждаемые в рамках рабочей группы темы обязательно найдут отражение в прорабатываемом нами соглашении между НОСТРОЙ и Министерством промышленности, туризма и инвестиций Правительства Северо-Западных Территорий (Канада), направленном на эффективное взаимодействие и обмен опытом», — резюмировал Антон Глушков.

Торговый представитель РФ в Канаде Валерий МАКСИМОВ обозначил проблематику, связанную с эксплуатацией жилищного фонда в российских городах, расположенных в криолитозоне и арктической зоне с учетом глобального потепления. Он также рассказал о мерах, принимаемых Правительством Российской Федерации в связи с изменением климата.

Также с докладами о проблемах промышленной и гражданской инфраструктуры в условиях глобальных климатических изменений и путях их решения выступили эксперты Канады и России. В частности, представитель АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Валерий СМИРНОВ рассказал о перспективах проекта создания города-спутника в Приморье, реализацию которого сегодня курирует корпорация. Исполнительный директор Северного Форума Владимир ВАСИЛЬЕВ поделился опытом проведения мероприятий по развитию северных территорий как в России, так и за рубежом.

В заключение сопредседатели подвели итоги онлайн-заседания. Так, Майкл Геллер отметил, что большое число участников встречи говорит об актуальности обсуждаемых вопросов. Он подчеркнул важность обмена практиками по решению последствий изменения климата в северных регионах России и Канады.

Айхал Габышев выразил уверенность в больших перспективах у российско-канадских отношений, поскольку у двух стран много общего. Он акцентировал внимание на том, что разрушение почв из-за таяния вечной мерзлоты становится одной из международных угроз. В Республике Саха (Якутия) уделяют этому вопросу большое внимание. Якутия – единственный субъект РФ, который в свое время принял закон об охране вечной мерзлоты. Благодаря ему в республике наблюдают за состоянием вечномерзлых грунтов, как и где идет их деградация, насколько интенсивно, что позволяет своевременно принимать меры для недопущения аварийных ситуаций на объектах капстроительства.

Сопредседатель рабочей группы по строительству и инфраструктуре РКДС от России сообщил об инициативе главы Республики Саха (Якутия) Айсена НИКОЛАЕВА провести в 2023 году в Якутии Всемирный мерзлотный саммит. Он также заявил о необходимости разработки международной стратегии развития проектирования, строительства и жизнеобеспечения на Севере и в Арктике на долгосрочную перспективу. При этом стратегический документ, подчеркнул Айхал Габышев, должен предусматривать стандартизацию проектирования, строительства и эксплуатации зданий в условиях Севера и Арктики, а также цифровизацию процессов градостроительной деятельности, в том числе внедрение систем мониторинга зданий и грунтов, контроля и оценки технического состояния зданий.