12.04.2023
22:31
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Красота & Здоровье
Ностальжи-видео: Якутский стрит-стайл 90-х годов
Уличный стиль якутянок в 1996 году. Мода меняется, а красивые девушки на улицах Якутска — всегда красивы! Кадры Иннокентия Элякова. Youtube канал «Old Yakutsk»
Видео: byrkngaev.
Источник: Youtube канал «Old Yakutsk»
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