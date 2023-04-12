Ностальжи-видео: Якутский стрит-стайл 90-х годов

Уличный стиль якутянок в 1996 году. Мода меняется, а красивые девушки на улицах Якутска — всегда красивы! Кадры Иннокентия Элякова. Youtube канал «Old Yakutsk»

Видео: byrkngaev.

Источник: Youtube канал «Old Yakutsk»

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