Ностальжи: новогодний Якутск прошлых лет

На YouTube-канале Old Yakutsk вышли два видео о новогодних праздниках в Якутске. Виктор Борисов, автор канала, предоставил возможность своим зрителям увидеть новогодний Якутск 50-60 годов, запечатленный на черно-белых фото. А так же вернуться 15 лет назад — в сюжете из ежедневной телепередачи «ЭКС с Сергеем Сурановым» от 29 декабря 2006 года открытие главной елки Якутска на площади Орджоникидзе. Поностальгируем накануне встречи нового 2022 года!