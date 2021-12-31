31.12.2021
11:44
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История

Ностальжи: новогодний Якутск прошлых лет

На YouTube-канале Old Yakutsk вышли два видео о новогодних праздниках в Якутске. Виктор Борисов, автор канала, предоставил возможность своим зрителям увидеть новогодний Якутск 50-60 годов, запечатленный на черно-белых фото. А так же вернуться 15 лет назад — в сюжете из ежедневной телепередачи «ЭКС с Сергеем Сурановым» от 29 декабря 2006 года открытие главной елки Якутска на площади Орджоникидзе. Поностальгируем накануне встречи нового 2022 года!

Фото: YouTube-канал Old Yakutsk
Источник: YouTube-канал Old Yakutsk
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