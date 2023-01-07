07.01.2023
18:15
182

Культура

Ностальгический концерт «Якутская эстрада 72»

В этот прекрасный рождественский вечер в Саха цирке идёт ностальгический концерт «Якутская эстрада 72»

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