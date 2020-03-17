Носили ли якуты кресты или как прошла презентация нагрудного украшения Сурэх





Известный и талантливый якутский ювелир Петр АЛЕКСЕЕВ с творческой группой «Традиция» продолжает свой проект по возрождению старинных якутских ювелирных изделий «Серебряный век якутских украшений». На этот раз была организована презентация якутского нагрудного креста Сурэх. Да, и в традиции народа Саха были кресты! Обо всем подробно в следующей статье.

Презентация якутских крестов Сурэх прошла в серебряном зале Музея истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского и собрала много гостей.

В XIX-XX веках народ саха из-за своего особого ювелирного мастерства, тонкой творческой жилки и любви к белому металлу был известен как «серебряный народ». Серебряные изделия и традиционная символика сопровождали древнего якута на протяжении всей его жизни с самого рождения. Утварь, украшения покрывались узорами с магическим значением – символами плодородия, развития, богатства и силы. Поэтому принятие якутами христианства, повлекшее за собой изменения в системе верований, отразилось и на существующем комплексе украшений.

Якутский крест Сурэх значимо отличается от православного и имеет свои особенности. Практичные якутские мастера щедро дополняли его различными подвесками, гиречками, даже ухочистками и щипчиками, носившими чисто утилитарный характер. Столь же богато крест украшался различными декоративными приемами: гравировкой, чернением, эмалью, якутскими узорами (!).

Очередной, ставший уже традиционным и полюбившимся зрителям вечер-показ «Серебряный век якутских украшений» открыла научный сотрудник ИГИ и ПМНС СО РАН Александра ПРОКОПЬЕВА.





Каково происхождение якутских крестов Сурэх? Как рассказала доцент кафедры всемирной, отечественной истории, этнологии, археологии Исторического факультета СВФУ, кандидат исторических наук Капитолина ЯКОВЛЕВА в своей лекции «Сурэх, как часть якутского традиционного женского комплекта украшений», имеется несколько версий.

По первой версии прототипом якутских крестов Сурэх послужили наперстные кресты — кресты первых православных чинов, священников Якутии, по второй – кресты мощевики, популярные в Древней Руси, и, по всей видимости, завезенные в Якутию первыми русскими первопроходцами. Как бы то ни было, крест сразу проник в якутскую культуру и был принят якутским народом с большим восхищением.

Крест – символ принадлежности к вере. Но надо отметить, что в Якутии церковь в те годы являлась не столько религиозным, сколько культурным центром – здесь переводились книги, обучали детей… Самые передовые люди того времени были вокруг православной церкви. По этой причине, ношение креста стало у якутов в те годы в какой-то мере знаком принадлежности к цивилизованному культурному миру.

Крест Сурэх стали носить одновременно с полным комплектом традиционных украшений: порой вместе с нагрудным илин кэбиhэр, порой вместо него. Ни для кого не секрет, что массивные илин и кэлин кэбиhэр имели очень большую стоимость и не все могли позволить себе эту роскошь. В конце XIX-начале ХХ века крест становится своеобразным символом эпохи и приобретает большую популярность среди якутского городского населения и так называемой продвинутой золотой молодежи. Проще говоря, крест входит в моду.

Капитолина Яковлева рассказала о крестах XVIII-XIX веков, которые хранятся в музеях разных регионов, граничащих с Якутией, а также в частных семейных коллекциях. Как оказалось, во многих якутских семьях по сей день хранятся в качестве семейной реликвии якутские кресты Сурэх, которые передаются из поколения в поколения.

Творческой группой «Традиция» представлены воссозданные по материалам музеев Якутии нагрудные кресты Сурэх, выполненных мастером-ювелиром Петром Алексеевым.

Слова благодарности и признания за плодотворное сотрудничество и пропаганду традиционного ювелирного мастерства народа саха сказала главный хранитель фондов Музея истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского Евдокия Николаевна КОЛОДЕЗНИКОВА. Да, возрождение якутского Сурэх, благодаря Петру Алексееву – это знаковое мероприятие!

Продемонстрированы современные православные кресты от мастерской Петра Алексеева.

— Настал момент, когда нужно привнести в наш мир свет, добро, любовь и ВЕРУ! – просто и емко ответила на наш вопрос о первопричине презентации Муза и супруга Петра Айталина АЛЕКСЕЕВА.

Приобрести якутские Сурэх можно в фирменном магазине ювелирной мастерской Петра Алексеева «Доминант» (2 этаж, ТР «Кружало»).

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