Nordgold увеличивает мощность рудника Таборный в Якутии

Международная золотодобывающая компания Nord Gold SE («Nordgold» или «компания») объявляет об успешном завершении проекта увеличения перерабатывающих мощностей расположенного в Республике Саха рудника Таборный с 5 до 7,5 миллионов тонн руды в год.

В рамках данного проекта были установлены двухлинейный дробильный комплекс Metso и новый телескопический конвейер, а также завершено строительство насосной станции на участке кучного выщелачивания на четыре насоса Sulzer производительностью 400 кубометров в час каждый.

Как сообщалось ранее, для обеспечения возросшего объема переработки руды соответствующим ростом ее добычи, в 2020 году Таборный приобрел два автосамосвала, экскаватор, грейдер и две буровые установками Epiroc, а также ряд вспомогательного автотранспорта, в том числе – вахтовые пассажирские автобусы, топливозаправщики, передвижные ремонтные мастерские, кран-манипулятор и фронтальный погрузчик.

Генеральный директор Nordgold Николай ЗЕЛЕНСКИЙ сказал:

«Я поздравляю команду Таборного с этим успехом и хочу особенно отметить, что данный проект был реализован в срок, несмотря на трудности, связанные с глобальной пандемией COVID-19. Увеличение мощности Таборного – это инвестиция в своевременный и эффективный проект, который позволит нам сохранить стабильный объем производства. Высокая результативность работы коллектива нашего кластера в Якутии, который помимо Таборного включает наш флагманский рудник Гросс, дает нам уверенность в реализации запланированного увеличения мощностей Гросса и проекта развития Токко».

О руднике Таборный

ООО «Рудник Таборный», входящее в состав международной золотодобывающей компании Nordgold, разрабатывает одноименное золоторудное месторождение на территории Олёкминского улуса на юго-западе Республики Саха (Якутия) в пределах восточной части Олёкмо-Чарского нагорья. Разработка месторождения ведется открытым способом с 2002 года.

О компании Nordgold

Nordgold – международная золотодобывающая компания с объемом добычи более 1 млн унций и 8 000 тысячами сотрудников, управляющая десятью предприятиями (в России, Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее) и рядом перспективных проектов в Евразии, Западной Африке, Северной и Южной Америках. С момента своего основания в 2007 году, компания закрепила за собой статус мирового лидера в области строительства эталонных для индустрии крупных золотодобывающих активов, а также доказала свою приверженность принципам устойчивого развития, взаимодействию с местными сообществами и ответственному отношению к охране окружающей среды. С 2013 года Nordgold построил три золотодобывающих предприятия, включая Bissa и Bouly в Буркина-Фасо и Гросс в России.

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