Nordgold представляет документальный фильм о флагманском руднике Гросс

Международная компания Nord Gold plc (далее — «Nordgold» или «компания») представляет документальный фильм о своем флагманском руднике Гросс.

Гросс расположен в перспективном горнодобывающем кластере Гросс на юго-западе Республики Саха (Якутия). Данный кластер состоит из действующих рудников Гросс и Таборный, а также проекта Токко и представляет собой прочный фундамент, лежащий в основе как текущих результатов Nordgold, так и будущего роста компании.

Генеральный директор Nordgold Николай Зеленский сказал:

«Фильм демонстрирует значительный прогресс, который мы достигли за последние три года в нашем кластере Гросс. В нем рассказывается не только о нашем новом руднике Гросс, но также о значительном потенциале роста бизнеса компании в этом регионе, который будет обеспечен за счет проекта увеличения производственной мощности Гросса и строительства нового рудника Токко, который имеет схожие с Гросс характеристики высокой эффективности и низкой себестоимости. Я хотел бы поблагодарить всю команду Гросса за помощь в подготовке фильма и за их самоотверженный труд и высокую вовлеченность».

Для просмотра фильма, пожалуйста, воспользуйтесь одной из ссылок ниже.

https://media.nordgold.com/shared/njbq5YJEFr4bsGcyqyu0mIPMclHjoOr1

YouTube

О кластере Гросс

Горнодобывающий кластер Гросс – это высокоперспективный кластер мирового класса на юго-западе Республики Саха (Якутия), который включает действующие рудники Nordgold Гросс и Таборный, а также проект развития Токко.

Введенный в эксплуатацию в 2018 году, Гросс является третьим рудником, спроектированным и построенным с нуля компанией Nordgold с 2013 года, что подтверждает уникальный опыт компании в области строительства эталонных для индустрии рудников. Гросс был построен в срок и в рамках бюджета. Его строительство длилось 24 месяца, а период возврата инвестиций составил 20 месяцев со дня запуска предприятия в эксплуатацию. В 2020 году Гросс увеличил выпуск золота на 7% в годовом сопоставлении, до 278 тыс. унций, что составило 27% от общего объема добычи Nordgold в 1 045,6 тыс. унций. Рудник обеспечивает более 1100 рабочих мест.

Nordgold намерен успешно реализовать два проекта развития в кластере Гросс в ближайшие несколько лет: увеличение производственной мощности рудника Гросс и развитие проекта Токко. Компания также продолжит инвестировать средства в геологоразведочные работы в регионе с целью открытия новых перспективных месторождений.

О компании Nordgold

Nordgold – международная золотодобывающая компания с объемом добычи более 1 млн унций и 7 800 сотрудниками, управляющая девятью предприятиями (в России, Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее) и рядом перспективных проектов в Евразии, Западной Африке, Северной и Южной Америках. С момента своего основания в 2007 году, компания закрепила за собой статус мирового лидера в области строительства эталонных для индустрии крупных золотодобывающих активов, а также доказала свою приверженность принципам устойчивого развития, взаимодействию с местными сообществами и ответственному отношению к охране окружающей среды.

Для получения дополнительной информации о Nordgold посетите сайт компании:www.nordgold.com.