19.11.2022
12:40
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Якутия

Нонсенс: Почему в ноябре хангаласское озеро утекло в Лену?

Ранее сообщалось , что в Хангаласском районе Якутии в ноябре (!) бежит ручей, водопадом впадая в реку Лена.
Ручей брал начало с озера поблизости села Булгунняхтах Хангаласского района Якутии. Жители села сняли видео с озера, где показывают приблизительно сколько воды ушло с озера. Говорят, что приезжали ученые с Института Мерзлотоведения, взяли анализы воды с озера, начали изучать феномен озера, сообщает тгк Балабкина Бриф.

Что-то происходит с климатом Якутии…

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Фото: тгк Балабкина Бриф
Источник: тгк Балабкина Бриф

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