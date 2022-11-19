Нонсенс: Почему в ноябре хангаласское озеро утекло в Лену?

Ранее сообщалось , что в Хангаласском районе Якутии в ноябре (!) бежит ручей, водопадом впадая в реку Лена.

Ручей брал начало с озера поблизости села Булгунняхтах Хангаласского района Якутии. Жители села сняли видео с озера, где показывают приблизительно сколько воды ушло с озера. Говорят, что приезжали ученые с Института Мерзлотоведения, взяли анализы воды с озера, начали изучать феномен озера, сообщает тгк Балабкина Бриф. Что-то происходит с климатом Якутии… Чудеса! В Якутии обнаружили не замерзший в -40 градусов ручей .

Фото: тгк Балабкина Бриф Источник: тгк Балабкина Бриф

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