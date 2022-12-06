Ноговицына и Румянцев – чемпионы республики по настольному теннису!
Оба спортсмена завоевали по две золотые награды.
На прошлой неделе, с 1 по 4 декабря во Дворце спорта «50 лет Победы», прошел лично-командный Чемпионат Республики Саха (Якутия) по настольному теннису среди мужчин и женщин.
В соревновании приняло участие 112 спортсмена из 16 команд – Амгинский, Горный, Вилюйский, Верхневилюйский, Верхоянский, Мегино-Кангаласский, Намский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Сунтарский, Таттинский, Усть-Алданский, Хангаласский, Чурапчинский улусы, г. Якутск и СВФУ им. М.К. Аммосова.
Спортсмены выясняли лучших в смешанном парном разряде, в парном разряде и в одиночном.
Среди женщин в одиночном разряде на высшую ступень пьедестала вновь взошла амгинская теннисистка Анита Ноговицына, которая сумела занять призовые места и в остальных дисциплинах, и по итогам командного первенства. Занявшая второе место в одиночном разряде Диана Пахомова также оставила о себе хорошее впечатление. Кстати, обе финалистки вместе выступали в парном разряде среди женщин и заняли там первое место.
У мужчин лучшим вновь стал Василий Румянцев из команды Усть-Алданского улуса. В финале ему противостоял другой мастер спорта России Ньургун Сабарайкин. Таттинец в этот раз не сумел оказать должного противостояния своему визави. Стоит еще отметить выступление Михаила Кылабысова, у которого два золота в парных разрядах и бронза в одиночном.
Результаты соревнований распределились следующим образом:
Смешанный парный разряд:
1. Кылабысов Михаил-Тихонова Ольга
2. Сабарайкин Ньургун-Петрова Айыына
3. Федоров Максим-Ефимова Сания
3. Винокуров Дмитрий-Ноговицына Анита
Женский парный разряд:
1. Ноговицына Анита-Пахомова Диана
2. Федорова Арина-Владимирова Валерия
3. Тихонова Ольга-Петрова Айыына
3. Семенова Саргылаана-Аввакумова Эмилия
Мужской парный разряд:
1. Кылабысов Михаил-Капитонов Богдан
2. Сабарайкин Ньургун-Эртюков Михаил
3. Винокуров Дмитрий-Нифонов Айгимар
3. Леонтьев Сергей-Иванов Петр
Одиночный женский разряд:
1. Ноговицына Анита
2. Пахомова Диана
3. Петрова Айыына
3. Тихонова Ольга
Одиночный мужской разряд:
1. Румянцев Василий
2. Сабарайкин Ньургун
3. Капитонов Богдан
3. Кылабысов Михаил
В общекомандном зачете среди женщин:
1. Чурапчинский улус
2. Амгинский улус
3. Нюрбинский улус
В общекомандном зачете среди мужчин:
1. Усть-Алданский улус
2. Мегино-Кангаласский улус
3. Таттинский улус
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