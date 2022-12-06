Ноговицына и Румянцев – чемпионы республики по настольному теннису!

Оба спортсмена завоевали по две золотые награды.

На прошлой неделе, с 1 по 4 декабря во Дворце спорта «50 лет Победы», прошел лично-командный Чемпионат Республики Саха (Якутия) по настольному теннису среди мужчин и женщин.

В соревновании приняло участие 112 спортсмена из 16 команд – Амгинский, Горный, Вилюйский, Верхневилюйский, Верхоянский, Мегино-Кангаласский, Намский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Сунтарский, Таттинский, Усть-Алданский, Хангаласский, Чурапчинский улусы, г. Якутск и СВФУ им. М.К. Аммосова.

Спортсмены выясняли лучших в смешанном парном разряде, в парном разряде и в одиночном.

Среди женщин в одиночном разряде на высшую ступень пьедестала вновь взошла амгинская теннисистка Анита Ноговицына, которая сумела занять призовые места и в остальных дисциплинах, и по итогам командного первенства. Занявшая второе место в одиночном разряде Диана Пахомова также оставила о себе хорошее впечатление. Кстати, обе финалистки вместе выступали в парном разряде среди женщин и заняли там первое место.

У мужчин лучшим вновь стал Василий Румянцев из команды Усть-Алданского улуса. В финале ему противостоял другой мастер спорта России Ньургун Сабарайкин. Таттинец в этот раз не сумел оказать должного противостояния своему визави. Стоит еще отметить выступление Михаила Кылабысова, у которого два золота в парных разрядах и бронза в одиночном.

Результаты соревнований распределились следующим образом:

Смешанный парный разряд:

1. Кылабысов Михаил-Тихонова Ольга

2. Сабарайкин Ньургун-Петрова Айыына

3. Федоров Максим-Ефимова Сания

3. Винокуров Дмитрий-Ноговицына Анита

Женский парный разряд:

1. Ноговицына Анита-Пахомова Диана

2. Федорова Арина-Владимирова Валерия

3. Тихонова Ольга-Петрова Айыына

3. Семенова Саргылаана-Аввакумова Эмилия

Мужской парный разряд:

1. Кылабысов Михаил-Капитонов Богдан

2. Сабарайкин Ньургун-Эртюков Михаил

3. Винокуров Дмитрий-Нифонов Айгимар

3. Леонтьев Сергей-Иванов Петр

Одиночный женский разряд:

1. Ноговицына Анита

2. Пахомова Диана

3. Петрова Айыына

3. Тихонова Ольга

Одиночный мужской разряд:

1. Румянцев Василий

2. Сабарайкин Ньургун

3. Капитонов Богдан

3. Кылабысов Михаил

В общекомандном зачете среди женщин:

1. Чурапчинский улус

2. Амгинский улус

3. Нюрбинский улус

В общекомандном зачете среди мужчин:

1. Усть-Алданский улус

2. Мегино-Кангаласский улус

3. Таттинский улус