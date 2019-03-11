Ноговицын, Филиппов и Гоголева – триумфаторы I Чемпионата республики по национальному многоборью

Их имена войдут в историю якутского спорта

Вот и завершился первый Чемпионат республики по национальному многоборью. За эти два соревновательных дня, мы стали свидетелями новых рекордов и узнали имена первых чемпионов, и вместе с этим первых мастеров спорта нашей республики по национальному многоборью. Были и те, кто выступали впервые, и для них этот старт надеемся будет не последним в этом виде спорта. Особенно это касается наших девушек, которые показали отличные противостояния и доказали, что соревнования между женщинами имеет место быть.

На торжественном открытии турнира, министр по физической культуре и спорту РС(Я) Иннокентий Григорьев отметил, что этот вид спорта развивается быстрыми темпами и становится одним из самых зрелищных и ожидаемых у всех любителей спорта. Он упомянул важный вклад в развитие этого спорта трёх легендарных чемпионов «Игр Дыгына» разных лет — Иннокентия Макарова, Николая Дьяконова и Ивана Белолюбского, которые также присутствовали на этом событии и сказалисвою приветственную речь участникам.

Особым отличием этого чемпионата, кроме участия в нем женщин, стало то, что мужской дивизион был разбит на две весовые категории – до 70 кг и свыше 70 кг. Такой ход дает шанс легковесам бороться в единоборствах, таких как борьба хапсагай и мас-рестлинг, уже с равными себе парнями. Также, ребята выступали не в семи видах, как это обычно бывает, а в пяти. Убрали такие дисциплины как перетаскивание камня на расстояние и стрельбу из лука по мишеням.

Соревнования традиционно начались с якутского прыжка «ус тогул ус». В этой дисциплине, среди мужчин до 70 кг, с результатом 32,56 м, победу одержал Вадим Поскачин (В-Вилюйский), а среди мужчин свыше 70 кг, с результатом 32,40 м, на первое место взобрался Валентин Иванов (Ленский). У этих парней, как вы можете догадаться, якутские прыжки являются базовым видом спорта. Здесь можно отметить смелый поступок Валентина Иванова. Он должен был выступать в категории до 70 кг, но не смог вовремя скинуть вес и решился выступить в более тяжелой весовой категории, где его соперники были тяжелее на 10-15 кг. Ну а среди девушек уверенную победу одержала представительница Кобяйского улуса Сайаана Уваровская, которая как позже выяснилось, является родной сестрой рекордсмена республики по «тутумэргиир» Алексея Уваровского.

В «тутумэргиир» соревнования прошли на двух помостах сразу. Здесь интересно было наблюдать за девушками, так как та которая занимала первое место автоматически становилась рекордсменкой республики. Некоторые девушки ни разу в жизни не пробовали сделать оборот в «тутумэргиир», и в первый раз конечно сделать хотя б один, очень сложно. Долгое время лучший результат оставался за вышеупомянутой Сайааной Уваровской. Её результат 34 оборота за две минуты. Казалось что все, теперь в этом виде рекордсменами станут брат и сестра. Но вскоре, Сайыына Иванова из Горного улуса побила рекорд, её результат – 37 оборотов. Как позже выяснилось и этот результат не был лучшим. Окончательную точку в этой эпопее поставила Мичийэ Мартынова (Сунтар) с результатом 43 оборота за две минуты. Теперь в будущем участницы будут ориентироваться на эти цифры.

Среди мужчин свыше 70 кг, с результатом 56 оборотов за две минуты, победителем стал Дьулустан Ноговицын. Второе место досталось ГабышевуВладсарду из Намского улуса, у которого результат 54 оборотов, а третье место чурапчинскому богатырю Павлу Друзьянову. Эти парни члены спортивного клуба «Боотур», руководителем которого является Иван Белолюбский. Видно, что они уделяют много времени этому виду, и на протяжении всех двух минут когда они крутились, Иван Прокопьевич сидел рядом с помостом и вел их по времени, подсказывал когда надо отдохнуть или прибавлять. Как итог, все его парни заняли весь пьедестал.

В весовой категории ниже, результаты у победителей были лучше, и главное, в очередной раз был побит рекорд. И снова этот рекорд установил кобяйский ураган Алексей Уваровский. Он за две минуты умудрился сделать 71 оборот, что кажется невероятным. Ближайший его соперник Леонид Филиппов сделал на 11 оборотов меньше. Пока кажется, что в ближайшем будущем, в этой дисциплине рекорды будет обновлять лишь сам Алексей.

Завершающим этапом первого дня стал мас-рестлинг. Начнем с мужчин свыше 70 кг. Победителем здесь стал, как и все предполагали заранее, Дьулустан Ноговицын. В финале он одолел своего одноклубника Павла Друзьянова. За бронзу борьба шла до последней минуты, и было неясно кто все-таки в итоге взойдет на пьедестал. И из «мясорубки» удалось вырваться Владимиру Федорову из Нюрбы. Он на ранней стадии проиграл будущему победителю и прошел через таких сильных ребят как Семен Ануфриев и Николай Гаврильев.

Среди легковесов трудно было предугадать победителя, так как все парни были достойны друг друга. В итоге, в финал вышли Леонид Филиппов и Егор Свинобоев (М-Кангаласский). С первых секунд, после свистка судьи, атаку начинал мегинец и всячески перемещался по помосту стараясь вывести из равновесия своего визави. Такие старания принесли свои плоды и в итоге, проведя прием «стойку», он смог одолеть своего более именитого соперника и завоевать золотую медаль в этой дисциплине. Бронзовая медаль досталась Алексею Емельянову из Олекминского улуса. Интересное противостояние случилось на ранних стадиях. На помост мас-рестлинга вышли два мастера спорта, но только по борьбе хапсагай – это Андрей Захаров (Вилюйский) и Владислав Левчиков (Кобяйский). Их имена могут украсить афишу любого финала в турнире по хапсагаю, например, в той же «Саха Арене». Они хорошо знают друг друга и много раз встречались на борцовском ковре, но на помосте их мы увидели впервые. И в этом противостоянии счет пока что будет 1-0 в пользу Владислава. Он сумел дважды вырвать палку у своего противника.

Среди женщин финал получился «устьалданским», так как встречались две ее представительницы – Евгения Гоголева и Алина Ларионова. Поначалу казалось, что Алина с легкостью одолеет свою соперницу и без труда завоюет золотую медаль. Но Женя, после стартового свистка, со взрывной мощью сразу же вырвала палку, чем удивила не только всех собравшихся вокруг помоста людей, но и саму себя. Это можно было увидеть по ее широкой улыбке на лице после победы. Во второй раз, Алина уже была готова и серьезно настроилась на бой. В итоге, она сумела сделать камбек, вырвав две палки у соперницы и завоевала золото. Бронзовую медаль выиграла Анна Габышева (Олекминск), представляющая команду СВФУ.

Утренняя сессия второго дня, началась с борьбы хапсагай у мужчин, и с «халбасхарата» у женщин. У мужчин до 70 кг, в финале встречались кобяйцы Владислав Левчиков и Алексей Уваровский. И здесь, неожиданную победу на первых минутах одержал Алексей, закрутив своего соперника и проведя прием зацеп уронил бывшего чемпиона проекта «Саха Арена».Третье место завоевал Андрей Захаров, он ранее уступил все тому же Владиславу, и в группе Б одолел всех своих соперников. В категории выше встретились принципиальные соперники – Владимир Федоров и Дьулустан Ноговицын. В прошлой их встрече, Дьулустану удалось аж трижды пройти в ноги своему сопернику и при этом его не уронить. Работу над ошибками он наверняка провел после этого. И в этот раз, наверное, план был таким же — пройти в ноги, но уже сразу провести какой-нибудь прием. Так и случилось, но в ноги прошел уже сам Владимир и сразу же усадил на точку своего соперника. Бронза у Станислава Андросова из Чурапчи.

У девушек также были интересные схватки. Техничную борьбу провела Гоголева Евгения, которая своих соперниц ловила на бросок через бедро. Обманными движениями на ковер роняла соперниц и Пелагея Григорьева (В-Вилюйский). Она умело и грамотно пользовалась своими длинными конечностями, и в итоге завоевала бронзу соревнований. Ну а в финале встретились Сайыына Иванова и Алина Ларионова. И в этом противостоянии победителем вышла школьница из с. МагарасСайыына Иванова. Она и была тяжелее всех своих оппонентов и со стороны видно было что мощью превосходит их.

Завершающим этапом стал бег на 400 метров. Первыми на старт вышли девушки. Почти все участницы были представительницами легкой атлетики, так что итог этого забега было трудно предугадать. И в итоге места распределились в таком порядке: первое место Татьяна Зиничева (01 мин. 08,93 сек.), второе Пелагея Григорьева (01 мин. 10,03 сек.) и третье место Евгения Гоголева (01 мин. 14,09 сек.).

Вторыми побежали мужчины до 70 кг, где уверенную победу одержал Леонид Филиппов с результатом (00 мин. 58,62 сек.). Второе место досталось также представителю Амгинского улуса Мирхартиму Рахматуллину (01 мин. 00,72 сек.), а бронза Алексею Уваровскому (01 мин. 00,94 сек.).

У мужчин свыше, тройка лидеров выглядела так: Михаил Канаев (00 мин. 58,81 сек.), Валентин Иванов (01 мин. 00,21 сек.), Дьулустан Ноговицын (01 мин. 00,35 сек.). Старт у ребят был очень напряженным и в борьбе за первые метры были и случаи, когда парни бились корпус в корпус. Так и терялись драгоценные доли секунды. Но это контактный вид спорта, и никто претензий по этому поводу не высказывал, все понимали на что они подписывались.

Перед тем как огласить итоги, хотелось бы напомнить, что генеральным спонсором этого грандиозного события стал рекламно-издательский центр «ОФСЕТ» во главе с генеральным директоромАлексеем Скобелевым, который по совместительству является президентом Федерации национального многоборья РС(Я). Победителям и призерам чемпионата, от имени федерации были вручены денежные сертификаты в размере 30, 15 и 10 тысяч рублей. Также, организаторы благодарят резидента команды Саха-КВН «Уолаттар», многократного чемпиона и призера республиканских турниров по мас-рестлингу Борислава Степанова, который снова порадовал все зрителей и болельщиков своим умением ярко комментировать, руководство ФМ «Дохсун» и «РЦНВС им. В. Манчаары» за предоставленные спортивные инвентари и наше Министерство по физической культуре и спорту за помощь в проведении данного чемпионата.

Напомним, победители становятся мастерами спорта РС(Я) по национальному многоборью, а призеры зарабатывают баллы для выполнения норматива в будущем.

Вот как, по итогам пяти дисциплин, распределились места:

Мужчины (до 70 кг)

Филиппов Леонид (Амгинский) – 11 очков Уваровский Алексей (Кобяйский-СК «Боотур») – 24 очка Свинобоев Егор (Мегино-Кангаласский-СК «Боотур») – 31 очко

Мужчины (свыше 70 кг)

Ноговицын Дьулустан (Горный-СК «Боотур») – 9 очков Федоров Владимир (Нюрбинский) – 18 очков Друзьянов Павел (Чурапчинский-СК «Боотур») – 25 очков

Женщины

Гоголева Евгения (Усть-Алданский) – 19 очков УваровскаяСайаана (Кобяйский) – 23 очка Григорьева Пелагея (Верхневилюйский) – 25 очков

Комментарии победителей I Чемпионата Республики Саха (Якутия) по национальному многоборью:

«У меня с давних пор был интерес к этому виду спорта и еще со школьной скамьи я ждала того момента, когда уже проведут соревнования среди женщин. И как сразу узналао проведении чемпионата республики подумала, что это мой шанс для участия. Я сама являюсь мастером спорта в якутских прыжках, и вот через пять лет я снова выполнив норматив мастера очень горжусь собой и рада этому событию. Но я пока не осознаю, что стала первой женщиной мастером спорта в этом виде, чувства просто переполняют меня. Очень сильные спортсменки сегодня собрались, и все они очень хорошо подготовились к этому старту. Многое сначала у меня не получилось. Даже в своей стихии, в якутских прыжках, я не сумела попасть в тройку призеров, и была очень зла на себя из-за этого. И все эти негативные эмоции, которые накопились, я сумела направить в нужное русло и вот в итоге все получилось», – поделилась с нами Евгения Гоголева.

«После «Кубка Чемпиона-2019» перерыв получился небольшим и отдохнуть толком мне не удалось, — начал отвечать Леонид Филиппов, —и потому мне кажется, что сейчас я более измотан чем тогда. Но план максимум я свой выполнил, так что доволен итогами этого соревнования. А сами соревнования прошли на высоком уровне, никаких претензий по отношению к судьям я не имею, все было организовано четко и ясно. По поводу выполнения норматива мастера спорта, яочень рад что сумел добиться этого и доволен собой. Но пока нет времени расслабляться, впереди будут еще старты, отборочные к «Играм Дыгына», и если все получится, то летом еще встретимся на «ЫсыахеТуймаады».

«Соревнования прошли хорошо, главное без всяких повреждений и травм. Результатом доволен. Даже по ощущениям, в этих соревнованиях я как-то чувствовал легкость в своих движениях и был более уверен нежели чем на «Кубке Чемпиона». Да и самого энергозатратного вида нету, это я про переноску камня. Так что силы я свои не экономил. Основные мои соперники по «Играм дыгына» также неплохо выступили – это Владимир Федоров, Павел Друзьянов и Леня Филиппов. Буду надеяться, что они пройдут отборочные этапы и мы снова встретимся на арене Туймаады. Также, могу отметить некоторых молодых ребят, которые в будущем могут навести шороху – это Егор Свинобоев, Алексей Уваровский, Никита Новгородов и Алексей Емельянов. Молодых парней с каждым годом становится много, и конкуренция усиливается, что конечно же радует, потому что лишь в здоровой конкуренции рождаются настоящие чемпионы. В дальнейшем планирую отдохнуть и никаких стартов до лета я не намерен сделать», — рассказал нам Дьулустан Ноговицын.