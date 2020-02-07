Научно-образовательный центр «Север», который планируют создать в Якутске, объединит 4 дальневосточных региона – Якутию, Магадан, Чукотку и Камчатку. Основные направления работы НОЦ определили на стратегической сессии 7 февраля на площадке РАНХиГС в Москве.

Напомним, о создании сети научно-образовательных центров мирового уровня заявил Президент страны Владимир Путин. В 2019 году в субъектах России открыли 5 НОЦ – в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях. До 2024 года по всей стране появится 15 таких центров, один из которых будет в арктическом регионе. Этим регионом может стать Якутия, если НОЦ «Север» пройдет конкурсный отбор, получит статус НОЦ мирового уровня и заручится поддержкой государства. В противном случае НОЦ будет работать на региональном уровне.

На стратегической сессии «Север: территория устойчивого развития» глава региона Айсен Николаев отметил, что НОЦ «Север» объединит 4 дальневосточных региона – Якутию, Чукотку, Магаданскую область и Камчатку. Центр будет работать по 3 направлениям: «Человек на Севере», «Рациональное недропользование и экология», «Эффективная социально-экономическая инфраструктура». По этим направлениям, считает он, Якутия может возглавить международные исследования.

«НОЦ обеспечит новое качество коммуникаций науки, образования, бизнеса и производства. Это абсолютное условие для технического развития Арктики и Дальнего Востока и в результате для кардинального улучшения качества жизни человека на Севере. В это должен быть вовлечен потенциал всемирно известных научных школ Якутии в области мерзлотоведения, космофизики, свыше 20 ведущих научных школ в медицине, экономике, экологии, культуре и других областях», – уверен глава.

В ходе мероприятия власти четырех регионов, ученые, эксперты и руководители промышленных предприятий, работающих на территории республики, определили направления работы НОЦ «Север» и предложили проекты, которые могут быть реализованы в центре. Речь шла об инновационных технологиях, актуальных в так называемом реальном секторе экономики и способных улучшить качество жизни людей на Севере.

По оценке экспертов, к 2024 году в Якутии благодаря НОЦ «Север» увеличится количество патентов, возрастет и доля высокотехнологичной продукции. При НОЦ будет создано свыше 1 тыс новых рабочих мест, разработано более 500 высокотехнологичных проектов.