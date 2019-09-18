НОЦ «Север» будет сфокусирован на бережливом недропользовании в Арктике

Научно-образовательный центр развития Арктики и Субарктики «Север» будет заниматься исследованиями в области промышленного освоения Арктики в контексте сохранения экологии, сообщил председатель правительства Якутии Владимир Солодов. Решение о создании в Якутске НОЦ принято 16 сентября главой республики Айсеном Николаевым.

«Деятельность научно-образовательного центра «Север» будет сфокусирована на исследованиях в области бережливого недропользования в Арктике, изучении условий качества жизни жителей арктических районов с акцентом на внедрение биотехнологий, особых технологий строительства и инженерных конструкций, которые в условиях Арктики необходимо применять. Мы также сделаем акцент на сквозные новые технологии, такие как искусственный интеллект, принятие решений на основе больших данных, использование новых материалов и ряд других, которые должны обеспечить устойчивые и качественные условия для жизни жителей арктических районов, возможности для освоения природных ресурсов, которые там находятся», — рассказал Владимир Солодов.

Он отметил, что создание сети научных образовательных центров – это инициатива Президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта «Наука».

«В стране уже создано пять национальных центров, мы подадим заявку на участие в следующей волне создания научных образовательных центров, в 2020 году. На уровне региона соответствующее решение принято. Мы рассчитываем, что в 2021 году на федеральном уровне НОЦ «Север» начнет работать. На уровне своем, региональном, мы уже начинаем объединять для решения этой задачи научные образовательные учреждения – такие как СВФУ, Якутский научный центр Сибирского отделения РАН, Якутскую государственную сельхозакадемию – с промышленными предприятиями, среди которых АЛРОСА, угле-, золото-, нефте-, газодобывающие и другие», — пояснил Владимир Солодов.

Премьер-министр Якутии добавил, что «важно, чтобы потребность в научных разработках, которые испытывают крупные недропользователи, закрывалась за счет работы наших научно-исследовательских и образовательных структур».

Глава кабинета министров республики также отметил, что в НОЦ «Север» будут привлечены регионы-соседи Якутии – Магаданская область, Камчатский край, Чукотский автономный округ.