Ночью в Якутске ограблен мужчина

Ночью в дежурную часть отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратился 32-летний местный житель с сообщением о том, что двое неизвестных на ул. Рыдзинского, применив силу, открыто похитили у него деньги.

По горячим следам сотрудниками патрульно-постовой службы по подозрению в противоправных действиях были задержаны и доставлены в отдел полиции двое подозреваемых. Ими оказались ранее судимые 26-летний и 27-летний мужчины.

Установлено, что потерпевший на улице познакомился с двумя мужчинами. Затем он с новой компанией распивал спиртные напитки в заброшенном доме на ул. Рыдзинского. Во время распития между ними произошел конфликт, в результате которого мужчины, применив силу, отобрали у потерпевшего 2 тысячи рублей и скрылись.

При личном досмотре у одного из злоумышленников были изъяты похищенные деньги. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.