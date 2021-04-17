Ночью школы Якутска снова получили рассылку о минировании

Несколько школ столицы республики получили сообщения о заложении взрывных устройств ночью 17 апреля, сообщает телеканал «Якутия 24». «Ночью произошла массовая рассылка с сообщением о минировании и требованием выкупа в размере 3,5 тысяч рублей. Экстренные службы отработали по инструкции, информация не подтвердилась», — прокомментировал начальник управления образования города Алексей Семенов. Информация уточняется. Подробнее на Якутия24: https://yk24.ru/index/proisshestviya/soobshheniya-o-minirovanii-postupili-v-ryad-shkol-yakutska

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Якутия24

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