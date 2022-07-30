Ночью сгорело кладбище в Арылахе

Этой ночью огонь в селе Арылах Мирнинского района перекинулся на кладбище, которое находится за рекой, и уничтожил могилы. «Бедные мои предки, их могилы сгорели», — сообщает местный житель. Сегодня на территории Мирнинского района действует 4 лесных пожара. На тушении лесного пожара и защите села Арылах задействовано — 182 человека и 23 единицы техники. Прибыли десантники Авиалесоохраны — профессиональные лесные пожарные из других регионов, сообщает тгк Yakutsk News

Фото: тгк Yakutsk News Источник: тгк Yakutsk News

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