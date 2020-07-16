Ночью произошел пожар в Мирном

15 июля 2020 г. в 02.34 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в мкр. Заречный г. Мирный. В результате пожара произошло горение мусора на открытой территории на площади 10 кв.м. Причина пожара и виновное лицо устанавливаются.

15 июля 2020 г. в 14.52 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной бане по ул. Кульбертинова в с. Центральная Абага Олекминского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горел потолок в районе печной разделки. В результате пожара огнем поврежден потолок бани на площади 10 кв.м. Частная баня спасена. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!