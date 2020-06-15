Ночью на ФАД «Лена» перевернулась иномарка

14 июня около 23 часов в п. Серебряный Бор Нерюнгринского района 28-летний водитель Тойоты Короллы съехал с дороги и опрокинул машину.

В момент аварии в салоне иномарки находились два пассажира. Оба они получили различные травмы, медики назначили им амбулаторное лечение. Сам водитель не пострадал.

Право управления он имеет, в текущем году за нарушение ПДД к административной ответственности не привлекался. В связи с тем, что молодой человек имел клинические признаки опьянения, он был направлен на медицинское освидетельствование.

В случае подтверждения состояния опьянения после получения заключение химико-токсикологического исследования в отношении автомобилиста будут приняты соответствующие меры административного воздействия.