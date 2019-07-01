Ночные пожары всполошили жителей Нерюнгри

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

30 июня 2019 г. в 00.55. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме на ул. Ю. Якутская г. Нерюнгри. Через семь минут пожарные прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия из строения шел дым. В результате пожара огнем повреждена бойлерная на площади 10 кв.м., стены двух квартир на общей площади 10 кв.м. и кровля дома на площади 10 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются.

30 июня 2019 г. в 02.53. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании нежилого строения на ул. Ю. Якутская г. Нерюнгри. Через четыре минуты пожарные прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия строение горело по всей площади, общая площадь пожара составила — 485 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливается.

30 июня 2019 г. в 09.01. в пожарно-спасательную службу поступило 2 сообщения о возгорании травы в г. Якутске ГО Жатай СОТ «Урожай» — на площади 20 кв.м. и Мирнинский район г. Удачный – на площади 1 Га. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются.

30 июня 2019 г. в 10.46. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании бани на ул. Комсомольская г. Мирный. Через шесть минут пожарные прибыли к месту вызова, к этому моменту из строения шел дым. В результате пожара огнем поврежден пристрой и кровля на общей площади 8 кв.м. Предположительная причина нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Виновник и ущерб устанавливаются

30 июня 2019 г. в 13.48. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании автомобиля на 1 километре Намского тракта г. Якутска. Через семь минут пожарные прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия горел кузов автомобиля и мусор на общей площади 6 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются.

30 июня 2019 г. в 16.45. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в бесхозном строении в п. Серебряный Бор Нерюнгринского района. Через две минуты пожарные прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия горело строение на площади 10 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются.

30 июня 2019 г. в 21.19. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании бесхозного строения на ул. Горького г. Вилюйска Вилюйского района. Через три минуты пожарные прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия горело строение на площади 70 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются.

30 июня 2019 г. в 21.31. в пожарно-спасательную службу поступило 3 сообщения о возгорании мусора в г. Якутске ГО Жатай остров Поповский на площади 20 кв.м., Оймяконский район, п. Усть-Нера микрорайон Индигирский на площади 16 кв.м. и г. Якутск на ул. Гагарина на площади 5 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!