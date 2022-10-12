12.10.2022
08:22
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Происшествия

Ночные выстрелы встревожили жителей Якутска

В редакцию SakhaLife.ru поступило сообщение от обеспокоенной читательницы.

Слышали грохоты и «выстрелы», 203 микрорайон в 03:12 часов. Спрашивали неспящих друзей и соседей, говорили что слышат тоже. Пролетело около 9 огоньков (по грохотам 12), мы беспокоимся.

Источник: SakhaLife.ru.

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