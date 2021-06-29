Ночные гонщики продолжают терроризировать Якутск



После жалоб жителей 203 микрорайона Якутска на дрифтеров, ЦУР Якутии обратился в управу Губинского округа. Благодаря ежедневной работе по выявлению нарушителей, ночные гонки в районе прекратились.

«Для выявления нарушителей ежедневно выезжают от семи до десяти патрулей. Рассмотрено более 50 материалов, к ответственности привлечены нарушающие ПДД водители», — сказал и.о. начальника ГИБДД города Якутска Михаил Филиппов на встрече с жителями, организованной управой.

Он добавил, что в последние годы стало меньше автомобилей с прямотоком. Также горожане пожаловались на нелегальные гонки на Комсомольской площади.

Учреждение «Конгресс-центр Якутия», которому принадлежит территория площади, до 15 июля должно создать ограждения и установить искусственные дорожные неровности. Быстрый способ сообщить о проблеме — мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе». Доступно в Google Play и AppStore.