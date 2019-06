Ночной забег в Якутске

View this post on Instagram

Ночной забег 🏃‍♂️🏃‍♀️🤗 . Фото @natalya_protopopova Сейчас, только что проходит #якутскийполумарафон2019 🏃🏼‍♂️🏃🏻‍♀️🏃🏼‍♂️🏃🏻‍♀️ . . Я не #спортфотограф , но #люблюспорт 😅😊 Случайно вышла с камерой и запечатлела этот момент☺️ Молодцы ребята, 👍🏼✊🏼 Столько знакомых встретила 👏🏻 . . На 3-м фото вы заметили его???👺😆😃👍🏼. . #ночь #ночноймарафон #марафонякутск #полумарафон #якутскийполумарафон #красота #спорт #бег #фотографякутск #якутск #найдитесебя . #sakhalife #ночнойякутск #интересное