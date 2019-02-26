Ночной пожар в Якутске

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

25 февраля 2019 г. в 00.06. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в жилом доме на ул. Лермонтова Якутска. Через шесть минут к месту вызова прибыло пожарно-спасательное подразделение, к моменту их прибытия горел мусор на лестничной клетке на площади 2 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

25 февраля 2019 г в 12.31. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже микрорайон Новый Город г.Удачный Мирнинского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения, через пять минут, из гаража шел дым. В результате пожара огнем повреждена кровля и стена на площади 10 кв.м., автомобиль снаружи по всей площади, общая площадь пожара 14 кв.м. Предположительная причина пожара явилось несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов. Виновник и ущерб устанавливаются. Огнеборцами спасен гараж и автомобиль.

25 февраля 2019 г в 13.13. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном кафе «Северянка» на ул. Ногина п. Батагай Верхоянского района. В результате пожара огнем повреждена стена внутри на площади 1 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Огнеборцами спасено здание кафе.

25 февраля 2019 г в 16.48. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Омукчанская с.Батагай-Алыта Эвено-Батантайского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения, через пять минут, из гаража шел дым. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие на площади 1 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Огнеборцами спасен гараж.

25 февраля 2019 г в 19.28. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной бане на ул. Октябрьская п. Пеледуй Ленского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения, через семь минут, горело строение внутри по всей площади. В результате пожара огнем повреждена баня внутри по всей площади. Общая площадь пожара 16 кв.м. Предположительная причина пожара явилось несоблюдение правил пожарной безопасности при обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными спасен рядом стоящий дом.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!