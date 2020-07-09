Ночной звонок стоил якутянке более 430 тысяч

В полицию столицы Якутии обратилась 42-летняя местная жительница. Она рассказала, что около полуночи ей позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка и, обратившись к ней по имени и отчеству, сообщил, что некий гражданин из Владивостока пытается перевести с её карты денежные средства. В ходе разговора потерпевшую несколько раз переключали якобы на разных специалистов банка, которые помогут предотвратить возможные мошеннические действия. Они убедили потерпевшую пройти к банкомату и произвести несколько операций, в том числе перевести для сохранности деньги на указанный ими счёт. Женщина перевела двумя платежами 25000 рублей. После чего предоставила лжесотрудникам банка всю запрашиваемую ими информацию: данные карты, пароли и смс-код подтверждения операции. В тот же день со счета потерпевшей в общей сложности было похищено около 437 000 рублей.

Полиция рекомендует гражданам придерживаться одного простого правила, которое избавит вас от несанкционированных списаний – при поступлении звонка из «банка», прекратите разговор и позвоните на номер, указанный на вашей банковской карте. После того, как вам ответят, вы сможете узнать, подвергались ли ваши сбережения каким-либо списаниям или попыткам хищений.