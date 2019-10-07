Ночной «улов» росгвардейцев

Во время ночного патрулирования внимание сотрудников группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии привлекла автомашина, припаркованная в лесном массиве на окраине Якутска. Находившиеся в салоне молодые люди, увидев патруль, заметно занервничали.

Росгвардейцы остановились для проверки документов и заметили в салоне приспособление для употребления наркотических средств. Мужчины сознались, что имеют при себе запрещенные вещества. На место были вызваны сотрудники отдела наркоконтроля столичной полиции. Оперативниками в ходе досмотра у задержанных было обнаружено и изъято вещество, позже идентифицированное экспертизой как наркотическое средство «Спайс» массой 0,598 граммов.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемые — 36 и 38-летний жители Якутска доставлены в отдел полиции.