Ночной пожар в Нерюнгри

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

05 ноября 2020 г. в 03.30 поступило сообщение о пожаре в частной бане на ул. Пушкина в с. Борогонцы Усть-Алданского района. На момент прибытия пожарного подразделения баня горела открытым огнем. В результате пожара баня повреждена по всей площади, которая составила 9 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

05 ноября 2020 г. в 05.17 поступило сообщение о пожаре в 4-хэтажном жилом доме на ул. К. Маркса в г. Нерюнгри. На момент прибытия пожарного подразделения горела дверь в квартире. В результате пожара огнем повреждена входная дверь на площади 0,2 кв.м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

05 ноября 2020 г. в 19.52 поступило сообщение о пожаре в частной бане на ул.Строительная г.Алдан Алданского района. На момент прибытия пожарного подразделения из под кровли шел дым. В результате пожара баня повреждена стена и кровля. Общая площадь 30 кв.м. Причина нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Виновник хозяин, ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!