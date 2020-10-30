Ночной поджог в Якутии

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

29 октября 2020 г. в 04.19 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в бане на ул. Алмазная в с. Северная Нюя Ленского района. На момент прибытия пожарных подразделений горела наружная стена. В результате пожара огнем повреждена стена бани на площади 3 кв.м. Предположительная причина пожара — поджог, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

29 октября 2020 г. в 06.12 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в 1-но этажном здании на территории рудника «Удачный» в г. Удачный Мирнинского района. В результате пожара огнем поврежден пол на площади 1 кв.м. Ликвидировано до прибытия пожарного подразделения. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электрооборудования, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

29 октября 2020 г. в 08.47 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на ул. Огородная в п. Батагай Верхоянского района. На момент прибытия пожарного подразделения горел автомобиль. В результате пожара огнем поврежден салон и моторный отсек автомобиля «Тойота-Виста» на площади 1 кв.м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

29 октября 2020 г. в 14.48 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 4-х этажном жилом доме на ул. Чиряева в г. Якутск. В результате пожара огнем поврежден дверной утеплитель на площади 1 кв.м. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки от домофона, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

29 октября 2020 г. в 15.57 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Амакинская в мкр. Заречный в г. Мирный. На момент прибытия пожарного подразделения из гаража шел дым. В результате пожара огнем повреждена обшивка в гараже на площади 1 кв.м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

29 октября 2020 г. в 15.58 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на ул. Кальвица в г. Якутск. На момент прибытия пожарного подразделения, через две минуты, горел автомобиль. В результате пожара огнем поврежден автомобиль «Субару–Импреза» по всей площади 6 кв.м. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов в моторном отсеке.

29 октября 2020 г. в пожарно-спасательную службу поступило 3 сообщения о горении мусора: на городской свалке на Чернышевской трассе, на ул. Солдатова в г. Мирный и в мусорном баке на 202 мкр в г. Якутск. Общая площадь горения составила 26,5 кв.м. Причина, виновные лица и ущерб устанавливаются.

29 октября 2020 г. в 23.03 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит частный гараж на ул. Промышленная в п. Айхал Мирнинского района. На момент прибытия пожарного подразделения, через две минуты, из гаража шел дым. В результате пожара огнем поврежден пол и обшивка двери внутри гаража на площади 4 кв.м. Предварительная причина пожара – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!