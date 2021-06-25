Ночной клуб в Якутске прикрыли

В Якутске за неоднократное нарушение Указа Главы Республики Саха (Якутия) приостановлена работа культурно-досугового центра «Евразия».

«Сегодня Якутский городской суд вынес постановление, согласно которому за неоднократное нарушение режима работы, установленного Указом Главы РС (Я) №1294, на 60 суток приостановлена деятельность культурно-досугового центра «Евразия», — сообщил председатель Административной комиссии г. Якутска Феликс АНТОНОВ.

Рестобар «Panem» за систематическое нарушение режима работы развлекательных заведений в период распространения коронавирусной инфекции оштрафован на 500 тысяч рублей.

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Напомним, по указу Главы Республики от 1 июля 2020 г. № 1294, рестораны, кафе и другие предприятия общественного питания осуществляют работу до 00.00 часов. При этом не допускается банкетное обслуживание с участием более 10 человек. Также на территории республики запрещено проведение дискотек и иных развлекательных мероприятий как в предприятиях общественного питания, спортивных и детских, открытых и крытых манежах, так и в культурных парках и туристических базах и комплексах.

Городской оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции напоминает владельцам, руководителям объектов торговли, общепита, сфер услуг и развлекательных заведений о необходимости строгого соблюдения масочного режима для работников и покупателей, мастеров и клиентов.

Только неукоснительное соблюдение санитарных требований и правил поведения, установленных указом Главы РС (Я) в период режима повышенной готовности, может предотвратить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции и введение жестких ограничительных мер.