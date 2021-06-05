Ночной клуб «Ниагара» отдают детям

4 июня председатель правительства республики Андрей Тарасенко провёл выездное совещание с участием руководства министерства образования и науки, представителей городского управления образования по вопросу создания детского «IT-куба» в Якутске.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Образование», в частности, проекта «Цифровая образовательная среда», который направлен на создание сети центров цифрового образования детей «IT-Куб».

Создание «IT-куба» в Якутске позволит увеличить количество обучающихся цифровым компетенциям с 2 000 до 3 000 человек.

Для центра выделят здание площадью более 1,5 тыс. кв. метров по улице Горького. Чтобы здание отвечало всем требованиям организации обучения детей, там проведут ремонт и замену инженерных коммуникаций. Работы планируется завершить в этом году.

Дети от 7 до 18 лет смогут бесплатно получить навыки, знания и компетенции в сфере инфокоммуникационных технологий. В планах – преподавание основ программирования на Python, разработки мобильных приложений и игр, VR/AR-программирования, системного администрирования, логики, робототехники. Кроме того, предполагаются курсы по астрономии, графическому дизайну и 3D-моделированию.

Центр станет площадкой развития проектной деятельности детей. Андрей Тарасенко отметил, что к образовательному процессу помимо педагогов будут привлечены специалисты IT-компании и организаций, которые специализируются на программировании, моделировании и мультипликации.

Первый на Дальнем Востоке «IT-куб» открылся в 2020 году в Нюрбинском районе Якутии. Обучение в центре ведётся по шести направлениям при поддержке федеральных партнёров – «Яндекс.Лицей», «IT-школа Самсунг», Cisco, Lego educational и «Алгоритмика».