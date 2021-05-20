Ночной грабеж в Якутске

SakhaLife.ru.

В дежурную часть отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение о грабеже. Мужчина рассказал, что ночью возвращался домой по улице Халтурина. К нему подошли двое неизвестных и завели с ним разговор. После чего незнакомцы, применив силу, похитили принадлежащий ему мобильный телефон. Материальный ущерб составил 10 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по раскрытиям разбойных нападений МУ МВД России «Якутское» установили подозреваемых. Ими оказались 22-летний мужчина, ранее судимый за разбой, и 21-летний мужчина. Похищенный смартфон злоумышленники успели сбыть.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.