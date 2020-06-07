Ночное происшествие на Новопортовской

6 июня около 22 часов 30 минут на ул. Новопортовская возле дома N1 водитель 1997 г.р., управляя автомашиной «Тойота Чайзер», совершил наезд на женщину- пешехода 1992 г.р.,со слов водителя, переходившую проезжую часть.В результате ДТП девушка получила ушибы головы,ей назначено амбулаторное лечение.Проведённое медосвидетельствование не выявило у водителя факта употребления алкогольных напитков. А вот проведённое освидетельствование у пешехода установило состояние алкогольного опьянения, результат анализа составил 0,56 мг/л паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.22- летний водитель имеет стаж вождения с 2016 года и за последний год успел набрать 20 административных штрафов, в основном, это -превышение скорости,зафиксированное камерами фото, видеофиксации нарушений. По факту ДТП проводится проверка