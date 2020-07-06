Ночное ограбление в центре Якутска

В Якутске сотрудниками Отдельного батальона ППСП МУ МВД России «Якутское» по «горячим следам» задержаны двое подозреваемых в совершении разбойного нападения на 18-летнего местного жителя.

Около часа ночи на пульт дежурной части столичной полиции поступило сообщение от молодого человека о том, что на пл. Ленина двое неизвестных, угрожая ножом, похитили у него 600 рублей.

Через некоторое время поблизости от места происшествия полицейскими были задержаны и доставлены в отдел полиции №2 МУ МВД России «Якутское» схожие по приметам молодые люди. Ими оказались безработные 20-летние парни. У них были обнаружены и изъяты похищенные денежные средства и нож.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.