06.07.2020
12:07
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Происшествия
Ночное ограбление в центре Якутска
В Якутске сотрудниками Отдельного батальона ППСП МУ МВД России «Якутское» по «горячим следам» задержаны двое подозреваемых в совершении разбойного нападения на 18-летнего местного жителя.
Около часа ночи на пульт дежурной части столичной полиции поступило сообщение от молодого человека о том, что на пл. Ленина двое неизвестных, угрожая ножом, похитили у него 600 рублей.
Через некоторое время поблизости от места происшествия полицейскими были задержаны и доставлены в отдел полиции №2 МУ МВД России «Якутское» схожие по приметам молодые люди. Ими оказались безработные 20-летние парни. У них были обнаружены и изъяты похищенные денежные средства и нож.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»
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