Ночное лихачество обернулось большими неприятностями

26 июня около 2 часов ночи водитель 1994 г. р., управляя мотоциклом Ямаха YZF 1000R, следовал по улице 50 лет Советской Армии Якутска на небезопасной скорости движения. При этом ,не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание. В результате ДТП молодой человек получил множественные ушибы и ссадины, ему назначено амбулаторное лечение. Благодаря наличию шлема тяжелых травм парню удалось избежать.

В ходе проверки сотрудниками ГИБДД было установлено, что мотоциклист не имеет прав на управление транспортным средством, к тому же сел за руль нетрезвым: результат освидетельствования на состояние опьянения обнаружил 0,84 мг этанола в литре выдыхаемого воздуха. Только за последний год он 7 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе за езду без прав и в нетрезвом виде.

В отношении нарушителя составлены административные материалы: по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения и без прав (наказание за данное нарушение предусматривает арест на срок от 10 до 15 суток или наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей), по ч.1 ст. 12.3 КоАП РФ и ч.1 ст 12.1 КоАП РФ за отсутствие необходимых документов и управление незарегистрированным транспортным средством, а также по ч.2 ст. 12.37 КоАП РФ за отсутствие полиса ОСАГО, а также ч.1 ст. 12.1 КоАП РФ.