Ночное ДТП в Якутске

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20 июля около 08 часов утра на ул. Хабарова возле дома №19 автоледи 1966 г.р., управляя транспортным средством «Тойота Витц» следуя по ул. Хабарова в направлении ул. Чиряева, не справилась с рулевым управлением в результате чего совершила наезд на препятствие (опору уличного освещения).

В результате ДТП водитель получила ушибы головы, шейного отдела позвоночника. И перелом ребра. Назначено амбулаторное лечение.

Из объяснения водителя следует, что она не справилась с управлением, и не сработал тормоз.

Проведенное медосвидетельствование не выявило у водителя факта употребления алкогольных напитков. По факту ДТП проводиться проверка.

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21 июля около часа ночи возле дома № 23 по ул.Хабарова водитель 2000 г.р. управляя ТС «Тойота Витц» при перестроении не уступил дорогу ТС «Лексус RX 300» и совершил столкновение, причинив поломки, после чего ТС «Лексус RX 300» совершила столкновение с попутной а/м «Ниссан Террано», причинив поломки, далее «Лексус RX 300» совершила столкновение со встречной а/м «Субару Форестер», причинив поломки.

Из объяснения водителя следует, что когда он следовал по ул.Хабарова со скоростью примерно 50 км/ч, по крайней левой полосе, в районе пл. Победы он перестроился на правую полосу где совершил столкновение с ТС «Лексус RX 300», после чего его вынесло на полосу для встречного движения, где совершил наезд на бордюр и только после этого он остановился.

Проведенное медосвидетельствование не выявило у водителей факта употребления алкогольных напитков.

Госавтоинспекция напоминает, что в целях безопасности крайне необходимо уметь определять и соблюдать безопасную дистанцию до автомобиля. Если скорость впереди движущегося автомобиля изменяется, то следует соответственно изменить и расстояние. При подборе безопасной дистанции между автомобилями учитывается состояние дороги и видимость, атмосферные условия, изношенность протекторов шин, скорость движения, реакция водителя, которая может меняться в зависимости от ситуации.