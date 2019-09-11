Ночная прогулка закончилась плохо

В дежурную часть МУ МВД России «Якутское» поступило заявление по факту открытого хищения сотового телефона. Инцидент произошел в районе Столичного рынка.

Полицейскими установлено, что потерпевший около одиннадцати часов вечера возвращался домой и разговаривал по телефону. К нему подошли незнакомые трое молодых людей и попросили одолжить телефон, чтобы позвонить. Мужчина отказал им, тогда один из компании ударил потерпевшего и открыто похитил его мобильный телефон. После чего они скрылись.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении грабежа. Им оказался 16 — летний парень.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст .161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», санкцией предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Полиция напоминает, что согласно российского уголовного законодательства к уголовной ответственности за совершения ряда преступлений, в том числе и грабеж, уголовная ответственность наступает с 14-летнего возраста.