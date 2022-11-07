Ночная прогулка закончилась неприятностями

В дежурную часть отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» обратился молодой человек с заявлением о грабеже. Он сообщил, что в ночное время по ул. Шавкунова неизвестный мужчина, применив силу, открыто похитил у него электронную сигарету и денежные средства, после чего скрылся в неизвестном направлении.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен 19-летний подозреваемый.

Выяснилось, что потерпевший ночью вышел в магазин. По дороге он встретил злоумышленника, который применил силу и потребовал электронную сигарету, а также перевести ему 5 000 рублей через услугу «мобильный банк», что потерпевший и сделал. Затем злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».