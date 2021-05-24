Ночная погоня в Якутске

22 июня в 23:05 в дежурную часть полиции с заявлением об угоне автомобиля обратилась 21-летняя жительница Якутска.

Она пояснила, что в период времени с 22:50 до 23:05 22 мая неизвестный путем свободного доступа, от дома №7 по ул. Кеши Алексеева, совершил угон её автомашины «Тойота Королла».



Сразу же после поступления информации все дежурившие патрули были ориентированы на установление и задержание угнанного транспорта.



Спустя буквально минут 20 схожий по описанию автомобиль, был замечен автопатрулём ДПС на ул. Якова Потапова. На требования сотрудников полиции об остановке водитель «Короллы» не отреагировал, а только прибавил скорости, вследствие чего началось преследование транспортного средства. После непродолжительной погони «угонщик» был блокирован возле дома №3 на ул. Якова Потапова.

Как выяснилось, за рулем находился 33-летний молодой человек с признаками алкогольного опьянения, документов на автомашину и водительского удостоверения у него не было. При проверке по базе данных было установлено, что злоумышленник не имел права на управление транспортными средствами.

Кроме того, он отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, вследствие чего инспекторами ДПС в отношении него был составлен административный материал по ст.12.26 ч.2 КоАП РФ.



Автомобиль полицейские вернули законному владельцу. Теперь офицерам полиции предстоит узнать мотив совершенного преступления. После проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.



Госавтоинспекция обращается к автомобилистам с просьбой быть предельно внимательными и бдительными к хранению своих автомобилей. Не оставляйте автомобильный транспорт в темное время суток во дворах домов и на проезжей части без присмотра, храните свою автомашину только на охраняемой автостоянке или в гараже. Помните, что сохранность Вашего транспортного средства находится в Ваших руках!