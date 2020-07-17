Ночная кража произошла в Якутске

В дежурную часть отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» поступила информация о краже из салона автомобиля. Ночью неизвестные проникли в автомобиль «Nissan Moco» и похитили из салона три смартфона общей стоимостью 55 000 рублей. По словам потерпевшего, он планировал продать свои старые телефоны, поэтому хранил их в бардачке автомашины.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых. Ими оказались 15-летний и 18-летний приятели.

Установлено, что подозреваемые ночью приметили автомашину потерпевшего. Отжав боковое окно, они похитили из бардачка мобильные телефоны.

В ходе разбирательств выяснилось, что 18-летний подозреваемый причастен к другой краже из автомобиля, совершенной ранее. В том случае потерпевший забыл закрыть окно транспортного средства, чем и воспользовался злоумышленник. Он похитил из салона автомашины рюкзак стоимостью более 5 000 рублей.

Всё похищенное имущество изъято и будет возвращено законным владельцам. Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которых предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Чтобы избежать кражи из автомобилей, рекомендуем не оставлять в салоне авто документы, ценные вещи, деньги – это может привлечь внимание воров и стать причиной взлома. А также не забывать запирать окна и двери своего автотранспорта.