23.11.2020
09:27
94
Происшествия
Ночная беда! Пожар в Бердигестяхе
В Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о пожаре в 2х- этажном многоквартирном доме в селе Бердигестях, сообщили ЯСИА в пресс-службе ведомства.
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля и две квартиры. В настоящий момент площадь пожара составляет 288 кв м. На месте происшествия работают 13 человек личного состава и 4 единицы техники Республиканской пожарной охраны. Для выяснения причины, виновника и ущерба работает дознаватель МЧС России.
Пожар ликвидирован. Информация по погибшим уточняется. Развернут пункт временного размещения граждан на 40 человек в спортзале КСЦ им. А. И. Парфёнова.
Фото: пресс-службы республиканского МЧС.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
23.11.2020
78
23.11.2020
61
23.11.2020
124
23.11.2020
424
23.11.2020
561
22.11.2020
1138
22.11.2020
562
22.11.2020
524
22.11.2020
6198
22.11.2020
1261
22.11.2020
1014
22.11.2020
629
22.11.2020
4517
22.11.2020
1018
22.11.2020
1730
22.11.2020
2752
22.11.2020
432
22.11.2020
694
22.11.2020
1080
21.11.2020
1230
21.11.2020
1265
21.11.2020
727
21.11.2020
962
21.11.2020
919
21.11.2020
2359
21.11.2020
2441
21.11.2020
524
21.11.2020
497
21.11.2020
1402
21.11.2020
586
21.11.2020
711
21.11.2020
689
21.11.2020
463
21.11.2020
1217
21.11.2020
626
21.11.2020
697
21.11.2020
926
20.11.2020
589
20.11.2020
1252
20.11.2020
794
20.11.2020
511
20.11.2020
1080
20.11.2020
1559
20.11.2020
522
20.11.2020
644
20.11.2020
1036
20.11.2020
1859
20.11.2020
492
20.11.2020
528
20.11.2020
917
20.11.2020
545
20.11.2020
472
20.11.2020
704
20.11.2020
1145
20.11.2020
575
20.11.2020
548
ТОП НОВОСТИ
18.11.2020
6842
22.11.2020
6215
22.11.2020
4518
19.11.2020
3931
18.11.2020
3710
20.11.2020
3494
18.11.2020
3231
18.11.2020
2855
19.11.2020
2776