Ночная беда! Пожар в Бердигестяхе

В Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о пожаре в 2х- этажном многоквартирном доме в селе Бердигестях, сообщили ЯСИА в пресс-службе ведомства.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля и две квартиры. В настоящий момент площадь пожара составляет 288 кв м. На месте происшествия работают 13 человек личного состава и 4 единицы техники Республиканской пожарной охраны. Для выяснения причины, виновника и ущерба работает дознаватель МЧС России.

Пожар ликвидирован. Информация по погибшим уточняется. Развернут пункт временного размещения граждан на 40 человек в спортзале КСЦ им. А. И. Парфёнова.