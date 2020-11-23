23.11.2020
09:27
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Происшествия

Ночная беда! Пожар в Бердигестяхе

В Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о пожаре в 2х- этажном многоквартирном доме в селе Бердигестях, сообщили ЯСИА в пресс-службе ведомства.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля и две квартиры. В настоящий момент площадь пожара составляет 288 кв м. На месте происшествия работают 13 человек личного состава и 4 единицы техники Республиканской пожарной охраны. Для выяснения причины, виновника и ущерба работает дознаватель МЧС России.

Пожар ликвидирован. Информация по погибшим уточняется. Развернут пункт временного размещения граждан на 40 человек в спортзале КСЦ им. А. И. Парфёнова.

Фото: пресс-службы республиканского МЧС.
Источник: https://ysia.ru/pri-pozhare-v-mnogokvartirnom-dome-v-berdigestyahe-evakuirovali-40-chelovek/
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