Ночь вакцинации в Русском театре — горбольница №3

Терапевтические и педиатрические отделения Якутской городской больницы №3 с 4 ноября по 7 ноября будут работать ежедневно.

Приемы дежурных врачей с 09.00 до 15.00 часов. Обслуживание вызовов участковых врачей — ежедневно с 09.00-15.00 часов.

Прием вызовов врачей на дом осуществляется через Call-центр 122 с 09.00 до 15.00 часов.

6 ноября с 09.00-15.00 часов по показаниям осуществляется приёмы акушер- гинеколога, невролога, офтальмолога, врача УЗД, хирурга во взрослом отделении.

В детской поликлинике 6 ноября приём ведёт врач-оториноларинголог.

Ночь вакцинации

4, 5 и 6 ноября Якутская городская больница №3 проводит Ночь вакцинации в Государственном академическом русском драматическом театре им. А. С. Пушкина. Вакцину можно получить без записи и прикрепления с 21 часов до 24 часов по адресу пр. Ленина 21. Получить вакцину может любой желающий. Необходимо предоставить медицинским работникам паспорт, СНИЛС и полис медицинского страхования.

Кроме того, вакцину можно получить во все праздничные и выходные дни в Якутской городской больнице №3 по адресу Лермонтова 121 в кабинетах 414,531, на 6 этаже в актовом залес 4 ноября по 7 ноября с 9.00-15.00, на 1этаже в кабинете №3с 4 ноября по 7 ноября с 09.00 — 21.00. 7 ноября кабинеты вакцинации работают с 09.00-15.00.

ТРК ТУЙМААДА, ул. Орджоникидзе д.38, 1 этаж: с 4 ноября по 7 ноября с 10.00-18.00

Главпочтамт, ул. Дзержинского д4. 4.11. 2021 не работает. с 5 ноября по 7 ноября с 10.00-18.00.