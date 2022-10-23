Ночь в Якутии: северное сияние и магнитные бури

Ночь на воскресенье оказалось богатой на северное сияние. Оно было зафиксировано в целом ряде районов Якутии и даже на Урале и в ЯНАО.

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии, с 20 октября наблюдаются серьезные магнитные возмущения на Солнце. Такого длительного периода геовозмущений за последний несколько лет еще не прогнозировали.

За последние 24 часа зафиксированы три магнитные бури. Согласно прогнозу, ожидаются сильные магнитные бури с 26 октября по 5 ноября.