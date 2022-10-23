23.10.2022
13:32
357
Природа
Ночь в Якутии: северное сияние и магнитные бури
Ночь на воскресенье оказалось богатой на северное сияние. Оно было зафиксировано в целом ряде районов Якутии и даже на Урале и в ЯНАО.
Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии, с 20 октября наблюдаются серьезные магнитные возмущения на Солнце. Такого длительного периода геовозмущений за последний несколько лет еще не прогнозировали.
За последние 24 часа зафиксированы три магнитные бури. Согласно прогнозу, ожидаются сильные магнитные бури с 26 октября по 5 ноября.
Фото: Социальные сети
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
23.10.2022
0
25
23.10.2022
0
178
23.10.2022
0
315
23.10.2022
0
331
23.10.2022
0
879
23.10.2022
1
1159
23.10.2022
0
552
23.10.2022
0
894
23.10.2022
0
987
23.10.2022
0
4693
22.10.2022
0
1238
22.10.2022
0
5470
22.10.2022
0
813
22.10.2022
0
2472
22.10.2022
3
8938
22.10.2022
2
3397
22.10.2022
0
1166
22.10.2022
0
273
22.10.2022
0
5889
22.10.2022
1
1435
22.10.2022
0
3719
22.10.2022
0
1130
22.10.2022
0
2133
22.10.2022
0
1204
22.10.2022
0
1111
22.10.2022
0
1519
22.10.2022
0
1224
22.10.2022
0
380
22.10.2022
0
4504
22.10.2022
0
953
22.10.2022
0
3372
22.10.2022
0
3859
22.10.2022
0
928
22.10.2022
0
833
22.10.2022
0
1511
22.10.2022
1
1685
22.10.2022
0
1078
22.10.2022
1
3200
22.10.2022
0
758
22.10.2022
0
747
22.10.2022
0
3163
21.10.2022
0
436
21.10.2022
0
367
21.10.2022
0
1307
21.10.2022
0
1001
21.10.2022
0
512
21.10.2022
0
949
21.10.2022
0
2956
21.10.2022
0
3358
21.10.2022
0
380
21.10.2022
0
505
21.10.2022
0
885
21.10.2022
0
506
21.10.2022
0
813
21.10.2022
0
937
21.10.2022
0
1449
21.10.2022
0
397
21.10.2022
0
11258
21.10.2022
0
412
21.10.2022
1
1609
21.10.2022
0
644
21.10.2022
0
583
21.10.2022
0
453
ТОП НОВОСТИ
18.10.2022
Лучший комментарий
17
473748
18.10.2022
1
99624
17.10.2022
5
34327
20.10.2022
2
22743
20.10.2022
0
20599
21.10.2022
0
11343
17.10.2022
1
10349
18.10.2022
0
9369
Добавить комментарий