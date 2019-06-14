Филармония Якутии приглашает любителей классического музыкального искусства посетить проект «Ночь в филармонии», где состоится онлайн-трансляция Торжественного открытия XVI Международного конкурса им. П.И.Чайковского.

В неформальной обстановке, в романтическую белую ночь, вы сможете услышать выступление саксофонистов, увидеть номера из шоу-концерта «Хиты Бродвея-2» в исполнении артистов симфонического хора Филармонии Якутии, поучаствовать в музыкальной викторине, посмотреть фотовыставку «Планета Чайковский» и «Международный конкурс им. П.И.Чайковского». Будет работать «театральный буфет». Всех пришедших ждут сюрпризы от филармонии.

Вход свободный.

Ждем вас 17 июня в 23:30 по адресу: ул. Орджоникидзе, 10, вход со стороны бывшего кафе «Витязь». Тел. (4112) 47-63-35.