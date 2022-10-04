Ночь, улица, топор

Жительница села Верхневилюйского района Якутии заявила в полицию о краже мяса говядины. Ущерб составил 13 000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался 42-летний безработный сосед потерпевшей. Установлено, что злоумышленник узнал, что хозяйка дома уехала на свадьбу. Ночью подозреваемый проник в чужой двор, топором взломал навесной замок амбара и похитил мясо. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Фото: SakhaLife.ru. Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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