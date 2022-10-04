04.10.2022
11:00
199
Происшествия
Ночь, улица, топор
Жительница села Верхневилюйского района Якутии заявила в полицию о краже мяса говядины. Ущерб составил 13 000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался 42-летний безработный сосед потерпевшей.
Установлено, что злоумышленник узнал, что хозяйка дома уехала на свадьбу. Ночью подозреваемый проник в чужой двор, топором взломал навесной замок амбара и похитил мясо.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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