04.10.2022
11:00
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Происшествия

Ночь, улица, топор

Жительница села Верхневилюйского района Якутии заявила в полицию о краже мяса говядины. Ущерб составил 13 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался 42-летний безработный сосед потерпевшей.

Установлено, что злоумышленник узнал, что хозяйка дома уехала на свадьбу. Ночью подозреваемый проник в чужой двор, топором взломал навесной замок амбара и похитил мясо.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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