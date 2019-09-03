Ночь, улица, ДТП

02 августа в 22:37 в ДЧ ГИБДД поступило сообщение о том, что на ул. Дежнева произошел наезд на пешехода.

Предварительно установлено, что 73-летний водитель, управляя транспортным средством «Тойота Королла», следуя по ул. Дежнева со стороны ул. Кулаковского в направлении ул. Ойунского, на нерегулируемом пешеходном переходе ул. Дежнева, возле АЗС№3 «СиБойл» совершил наезд на 26-летнего пешехода, который переходил по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо со стороны АЗС «СиБойл» по ходу движения автотранспорта.

Прибывшая бригада скорой помощи, осмотрела пешехода и увезла в медучреждение с диагнозом ЗЧМТ, СГМ.

Из объяснения водителя следует, что когда он ехал по ул. Дежнева по правой полосе, со скоростью примерно 40 км/ч, и когда подъехал к пешеходному переходу, он не успел заметить неожиданно появившегося пешехода, в результате чего совершил наезд.

Проведенное медосвидетельствование не выявило у водителя факта употребления алкогольных напитков.

Во избежание трагедии на дороге Госавтоинспекция призывает пешеходов переходить дорогу только в установленных для этого местах по пешеходным переходам, перед этим убедившись в безопасности своего перехода и использовать на одежде световозвращающие элементы, что позволит водителям транспортных средств заблаговременно увидеть пешеходов в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Водители, приближаясь к пешеходному переходу, должны быть готовы к появлению людей на проезжей части и быть предельно внимательными.